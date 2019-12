Dopo l’arresto, Rosso si dimette: 'Pagò per pacchetto di voti'

“Roberto Rosso ha pagato migliaia di euro a esponenti dell’Ndrangheta in cambio della promessa di voti alle elezioni Regionali di maggio”.È l’accusa che la Direzione distrettuale antimafia di Torino muove nei confronti del 59enne avvocato vercellese. Rosso, all’alba di oggi (venerdì 20 dicembre), è stato arrestato dalla Guardia di Finanza. Dal carcere ha già presentato le sue dimissioni da assessore della giunta di Alberto Cirio. È stato anche espluso da Fratelli d’Italia: “La mafia, la camorra e la ‘ndrangheta ci fanno schifo e ci fa schifo chi scende a patti con loro” è il commento del presidente, Giorgia Meloni.Roberto Rosso è accusato di voto di scambio politico-mafioso. Secondo il procuratore generale del Piemonte, Francesco Saluzzo, l’ex assessore regionale “è sceso a patti con i mafiosi. E l’accordo ha avuto successo”. Diversi gli incontri documentati dagli investigatori tra Rosso e alcuni presunti boss della ‘ndrangheta. Fra questi ci sarebbe Onofrio Garcea, esponente del clan Bonavota in Liguria e in piazza San Carlo a Torino. Dalle indagini è emersa “la piena consapevolezza del politico e dei suoi intermediari circa la intraneità mafiosa dei loro interlocutori”. Rosso avrebbe versato (in due tranche) 8 dei 15mila pattuiti, incontrando sia gli intermediari che direttamente Onofrio Garcea e Francesco Viterbo.L’arresto dell'avvocato si è già trasformato in un caso politico. Il centrosinistra ha infatti subito richiesto spiegazioni. "Lunedì (23 dicembre, ndr) ci sarà Consiglio regionale del Piemonte e se non lo farà il presidente, Alberto Cirio, chiederemo noi le comunicazioni in aula" fa sapere l’esponente del Partito Democratico, Diego Sarno. Rosso è stato espluso da Fratelli d’Italia: “Io, e tantissimi altri Fratelli d’Italia, abbiamo iniziato a fare politica proprio per combattere ogni forma di criminalità organizzata - dice Giorgia Meloni tramite una nota stampa - Da sempre, noi di Fratelli d’Italia siamo rigidissimi nella selezione e nelle candidature e facciamo tutto quello che è nelle nostre possibilità per proporre agli italiani persone senza macchia. Ma come ci si difende da chi bussa alla tua porta, dice di voler combattere con te e sembra avere un curriculum specchiato, ma poi viene accusato di reati così infami? A chiunque pensi di usare il nostro simbolo per trattare con mondi che noi combattiamo, voglio dire forte e chiaro: Fratelli d’Italia non può essere la vostra casa, perché ci fate vomitare”. Il partito si è già detto pronto a costituirsi parte civile in un eventuale processo che vedrà Rosso alla sbarra.Il coordinatore provinciale di FdI, Emanuele Pozzolo, commenta: "Concordo con la linea del presidente nazionale, Giorgia Meloni". Poi aggiunge: "Confido, di cuore, che con il trascorrere del tempo, Roberto Rosso possa dimostrare la sua totale estraneità a queste accuse". Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, dice: "Come governo regionale non possiamo accettare che esista alcuna ombra e più che mai su un tema come quello della lotta alla mafia e alla criminalità, che sono per noi un principio irrinunciabile e per il quale abbiamo voluto costituire per la prima volta in Piemonte una specifica commissione permanente sulla legalità".Contestualmente all’arresto dell’avvocato sono stati eseguiti sequestri di beni appartenenti alla ‘ndrangheta e distribuiti sul territorio nazionale. Non solo. Sono state eseguite anche altre sette ordinanze di custodia cautelare in carcere. Agli arrestati, tra le condotte illecite, sono stati contestati anche associazione per delinquere di stampo mafioso e reati fiscali per 16 milioni di euro.Gli arresti arrivano il giorno dopo l’imponente operazione “Rinascita-Scott” guidata dal procuratore Nicola Gratteri a Catanzaro, che ha portato all’arresto di oltre 300 persone, tra le quali diversi politici locali e nazionali, oltre a professionisti e dipendenti pubblici.