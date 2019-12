Vercelli: 'Sono incinta', ed estorce 50.000 euro al cliente

Racconta al suo cliente di essere rimasta incinta e gli estorce 50.000 euro.Il 13 dicembre scorso, la Polizia di Stato ha arrestato una donna con l'accusa di estorsione. La vicenda era iniziata una settimana prima, quando un giovane si era presentato in Questura per denunciare di essere vittima di estorsione da parte di una donna, la quale dall’estate scorsa si era fatta consegnare, sotto minaccia, la cifra di circa 50.000 euro.Circa due anni orsono, il giovane vercellese aveva conosciuto una prostituta, con la quale aveva iniziato ad avere rapporti sessuali occasionali sempre retribuiti.Nel giugno di quest’anno la donna, in uno degli incontri col giovane, gli ha detto di essere rimasta incinta di lui e che, avendo intenzione di interrompere la gravidanza, aveva bisogno di 15.000 euro per affrontare le spese mediche, anche perchè si sarebbe recata in Inghilterra ad effettuare l’aborto per evitare che in Italia chiedessero la paternità del nascituro, creando seri problemi all’uomo, che era sposato.L'uomo ha immediatamente pagato, ma dopo il primo pagamento la donna ha ricontattato il giovane comunicandogli che era incinta di due gemelli e che per questo motivo aveva bisogno di altri 15.000, minacciando che se non avesse pagato lo avrebbe raccontato alla moglie.Il giovane, impaurito, ha chiesto un finanziamento per procurarsi la somma richiesta.Dopo alcuni giorni la donna ha richiamato nuovamente l’uomo, informandolo di non aver potuto abortire a causa di seri problemi di salute e che le servivano ulteriori 20.000 euro per curarsi.Dopo un primo rifiuto, il giovane ha acceso un secondo finanziamento, ma alla fine ha deciso di rivolgersi alle Forze dell’Ordine raccontando la vicenda.Visto che la donna continuava ad insistere, la Squadra mobile ha deciso di tenderle una trappola, con la collaborazione del giovane.Veniva così organizzato un incontro per effettuare un ultimo pagamento; gli agenti si sono appostati e, effettuata la consegna del denaro, sono intervenuti intervenivano bloccando la donna, una quarantacinquenne albanese.La donna è stata portata in questura e perquisita: sotto ai vestiti nascondeva alcuni cuscini per fingere lo stato di gravidanza.E' stata arrestata e portata nel carcere di Billiemme.