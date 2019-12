Castelletto Ticino: posta sotto sequestro una cava

I Carabinieri della Stazione Carabinieri Forestale di Oleggio hanno sequestrato un’area di cava nel comune di Castelletto sopra Ticino (Novara).Sono stati posti sotto sequestro anche i mezzi e gli impianti produttivi, operanti al suo interno. Il sequestro è stato convalidato dal Gip di Novara.Dal sopralluogo dei militari insieme ai tecnici di Arpa Novara era emerso che erano in corso attività , in assenza di autorizzazione edilizia ed in violazione all’autorizzazione paesaggistica, che comunque risultava scaduta già dal mese di settembre.L’area, infatti, ricade in un ambito territoriale sottoposto a tutela ambientale.Inoltre, all’interno dell’area di cava sono stati scoperti ingenti quantitativi dirifiuti da demolizione edilizia misti a terre, da meglio qualificare, privi di tracciabilità di origine.Si è rilevata, infine, anche la presenza di rifiuti bruciati (lignei e plastici).“La prassi di eliminare rifiuti attraverso forme illegali di combustione degli stessi è gravemente perseguita dalla recente legislazione penale che, per tale fattispecie, prevede un’ipotesi delittuosa sanzionata con la reclusione da due a cinque anni – spiegano i carabinieri Forestale - Per i fatti, è stato segnalato alla Procura della Repubblica nel Tribunale di Novara un cittadino italiano residente in provincia di Varese”.Ulteriori indagini sono in corso allo scopo per approfondire quanti e quali rifiuti sono presenti nella cava.