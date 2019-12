Rosso si avvale della facoltà di non rispondere

Si è svolto sabato pomeriggio l’interrogatorio di garanzia di Roberto Rosso, l’ex assessore regionale arrestato nella mattinata di venerdì 20 dicembre dalla Guardia di Finanza.Rosso, assistito dall'avvocato Giorgio Piazzese, si è avvalso della facoltà di non rispondere.Come riferisce Repubblica “anche Claudio De Bellis ed Enza Colavito, considerati gli intermediari tra i boss e il politico piemontese nella trattiva per la compravendita dei voti - entrambi sono accusati di voto di scambio politico mafioso e De Bellis anche di concorso esterno - hanno scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere alle domande dei magistrati”.