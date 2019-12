Nella mattinata di domenica 22 dicembre un bimbo di appena quattro mesi è stato trovato morto a Biella, nel quesrtiere villaggio Lamarmora.Come riporta Repubblica le cause, al momento, paiono naturali, forse la classica "morte in culla".I genitori, scoperto il bimbo in fin di vita, hanno allertato il 118, ma il piccolo purtroppo è morto sull'ambulanza.