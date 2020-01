Carburanti: in arrivo un aumento?

Dopo le festività, arriva l'aumento sui carburanti.Come riporta l'Ansa, “si registrano aumenti dei prezzi consigliati per Eni sul Gpl (+2 cent), Tamoil sul diesel (+1 cent) e il Gpl (+2 cent) e IP, Italiana Petroli e Q8 su tutti e tre i prodotti (+1 cent)”.Il prezzo medio nazionale praticato in modalità self della benzina è a 1,593 euro al litro, mentre il prezzo medio praticato del diesel è invece a 1,487 euro.Per il servito si riscontra per la verde un prezzo medio praticato di 1,728 euro, mentre per il diesel la media è di 1,624 euro.Le associazioni dei consumatori sono sul piede di guerra poiché considerano “non giustificati” gli aumenti annunciati.