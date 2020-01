Due auto a fuoco nel pomeriggio di venerdì 3 gennaio hanno costretto all'intervento una squadra del distaccamento volontaria di Santhià e quella effettiva di Livorno Ferraris ( Comando Vercelli).E' accaduto verso le 17,30 a Santhià, in via Corsica:un incendio ha coinvolto due autovetture.Gli operatori hanno spento le fiamme sulle due auto e messo in sicurezza tutta la zona.E' intervenuta anche la Polizia locale di Santhià.