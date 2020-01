“Resterò socialista per tutta la vita. Sono nato con la prima Repubblica e il mio indirizzo politico – filosofico rimane quello”. Fulvio Bodo, per 10 anni assessore ai Lavori pubblici e al commercio in una giunta di sinistra (Pci, Psi, Psdi), e poi per sette sindaco di Vercelli del pentapartito, si descrisse così in un’intervista concessa a Bruno Casalino l’11 novembre 2008.Bodo è morto, ieri sera (martedì 7 gennaio) intorno alle 20, all’età di 75 anni. Era malato da tempo. Non aveva mai abbandonato completamente il suo grande amore: la politica. A maggio aveva rilasciato l’ultima intervista, a La Sesia (leggi qui ), dove aveva commentato il percorso di avvicinamento al voto. Aveva ripercorso gli ultimi 28 anni di Vercelli dopo la traumatica fine del suo mandato da sindaco sotto 'i colpi' di Tangentopoli.“Ai poltici è mancato il coraggio. In 26 anni dovevano cambiare l’impianto infrastrutturale della città - fu il suo affondo che non passò inosservsato a pochi giorni dal ballottaggio - Si doveva mettere mano alle tre grandi vie di comunicazione: verso Milano, verso Torino e verso Genova. Perché dal 1993, in avanti, non si sono sviluppati di concerto con i Comuni metropolitani investimenti in quest’area triangolare dove gli industriali potevano “comodamente” adagiarsi?”.