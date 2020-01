Morto Fulvio Bodo, l'ultima intervista: piena di stoccate

Fulvio Bodo, morto a 75 anni (leggi qui ), il 7 giugno 2019, concesse l'ultima intervista. Nella lunga chiacchierata con Matteo Gardelli, l'ex sindaco di Vercelli ha ripercorso gli ultimi 27 anni della scena politica della città. E non solo: dalla sua analisi sono emerse diverse stoccate (passate tutt'altro che inosservate a pochi giorni dal ballottaggio) a un'intera classe dirigente.È una domanda molto interessante perché rivolta a un soggetto della Prima Repubblica. Ritorniamo al triennio 1989-1991: il mio partito è responsabile nel non aver fatto crescere, soprattutto attraverso federazioni giovanili, nuovi politici in modo da poter rivoluzionare proprio la cultura della Prima Repubblica. In effetti, le classi dirigenti erano molto impegnate a difendere i valori partitici legati alla gestione del potere. Io sono fra i responsabili e corresponsabili di quella gestione univoca. Questi problemi riguardavano tutti i partiti. Ulteriori errori sono poi stati commessi in avvio della Seconda Repubblica. La classe dirigente non ha guardato all’immediato futuro, non ha valorizzato la cultura che faceva e fa capo ai valori costituzionali. Quella generazione fu poi dilaniata da Tangentopoli e le generazioni successive non ebbero modo di avere una crescita.Nacquero nuovi partiti, gruppi, movimenti che avevano condensato le precedenti realtà. Non furono in grado, però, di avviare un periodo di riforme. Sono venute meno le ideologie, ci sono stati investimenti diretti e indiretti in realtà opinionistiche che, al loro interno, non avevano forze riformatrici soprattutto nei settori sociali. Uno su tutti: la scuola. Non ha più avuto il ruolo di individuare figure capaci di portare avanti le idee. Ci sono stati grossi limiti nella nuova generazione. Io sono orgoglioso di aver fatto parte della Prima Repubblica, perché i ragazzi di oggi, fortunatamente, non hanno conosciuto quello che ho conosciuto io per vivere in democrazia.In 26 anni dovevano cambiare l’impianto infrastrutturale della città. Si doveva mettere mano alle tre grandi vie di comunicazione: verso Milano, appunto, verso Torino e verso Genova. Perché dal 1993, in avanti, non si sono sviluppati di concerto con i Comuni metropolitani investimenti in quest’area triangolare dove gli industriali potevano 'comodamente' adagiarsi? Ci sono stati errori politici, non c’è stata un’iniziativa né sul piano produttivo né sul piano culturale. Non sono state coinvolte le associazioni di categoria, non c’è stata una soluzione che permettesse di guardare al futuro a lungo termine. Il Comune, per le sue caratteristiche, avrebbe dovuto produrre un’azione politica convenzionata con banche proprio per agevolare gli investimenti.Il bilancio del Comune ha un aspetto dedicato all’economia e uno agli investimenti. Aumentare le economie, tagliando la spesa, avrebbe permesso di “finanziare” i capitoli degli investimenti. In otto anni, la mia giunta e io fummo in grado di mettere 7 miliardi di lire per le scuole, l’area industriale e la realizzazione del cavalcaferrovia. Tutte quelle azioni le abbiamo però concertate con le categorie. L’obiettivo dev’essere sempre lo sviluppo, l’obiettivo dev’essere sempre l’occupazione.Al tempo la Regione dispose le varianti ai piani regolatori. Noi avevamo rapporti con Ascom, Confcommercio, Unione Industriale... Si presentò l’opzione Continente. Chiedemmo subito: progetto, capacità di investimento, rendiconto, ricaduta occupazionale, garanzie per i commercianti e per i sindacati. Risultato? Venti giorni più tardi ci presentarono tutto. Ci furono 250 assunzioni, dall’inizio del cantiere, ci furono 137 persone coinvolte nell’indotto e ci furono, soprattutto, i 20 miliardi di investimento. Il Comune deve sempre avere una sua forza contrattuale, deve sempre tenere dritta la barra della sua credibilità. Il Comune deve far ricadere più cose positive sulla sua città.Ezio è persona capace e preparata. L’urbanistica è una scienza. L’urbanistica richiedeva e richiede una proiezione verso i programmi di sviluppo in base al mercato corrente. Ogni mossa urbanistica deve avere un unico scopo: la valorizzazione del territorio.Se io imposto una giunta, devo sempre tenere presente due deleghe fondamentali: fra queste c’è proprio l’urbanistica. Se io nomino una persona poco capace, diventa tutto più difficile. Personalmente ho avuto la fortuna di essere assessore con il sindaco Ennio Baiardi: un maestro perseverante. Non trascurava neanche le più piccole cose. Quando venimmo nominati, ci portò dal Prefetto, dal Vescovo e da tutti i rappresentanti perché voleva che tutti ci conoscessero di persona. Perché? Perché era con loro che, quotidianamente, avremmo dovuto lavorare.È stata per me una soddisfazione vederlo in prima linea. Le nostre battaglie insieme hanno dato molto e molto ancora darebbero alla città. Resto convinto che, data la sua storia e il suo percorso politico, Roberto non si schiererà mai con i sovranisti.Questa, mi consenta il termine, è il 'pateracchio' chiamata Quarta Repubblica.