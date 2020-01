Influenza: impennata di casi nella prima settimana del 2020

Il 2020 è iniziato con un’importante impennata dei casi di influenza. In Italia si è infatti registrato un aumento del 20% dei pazienti colpiti dai virus. A rivelarlo è Silvestro Scotti, segretario della Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), facendo riferimento alle informazioni emerse dagli studi dei camici bianchi."Stiamo entrando nella fase di picco dell'influenza stagionale e tra Capodanno e l'Epifania abbiamo registrato un incremento dei casi” ha spiegato Silvestro Scotti, aggiungendo che durante le feste di Natale, con la chiusura degli istituti scolastici, “si è determinata una contaminazione di tipo intrafamiliare”. Probabilmente con la riapertura delle scuole si registrerà un ulteriore aumento dei casi di influenza.“Abbiamo visto soprattutto un aumento delle complicanze di tipo respiratorio e bronchiale con alcuni casi più gravi di polmonite, soprattutto nei soggetti più fragili come gli anziani” ha poi concluso Scotti. “L'influenza si protrarrà per alcuni mesi e, dunque si è ancora in tempo per il vaccino e non incorrere in complicanze”.