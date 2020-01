Superstrada Vercelli-Novara: già raccolte 600 firme

Ha già raccolto 600 firme soltanto a Casalino (su 1300 abitanti) il Comitato 'Sì Tangenziale', nato poco più di due anni fa per iniziativa di dieci soci fondatori.Obiettivo: la realizzazione della superstrada (o tangenziale) Vercelli-Novara che permetterebbe di alleggerire il passaggio di autoveicoli nei comuni di Cameriano, Orfengo, Casalvolone, Casalino.In base ad alcuni studi effettuati negli ultimi anni questi centri sono attraversati da diverse migliaia di automezzi al giorno,tra cui molti pesanti. In particolare a Casalvolone nel 2018 transitavano mediamente 1.200 mezzi pesanti a settimana. Uno studio della Regione Piemonte metterebbe in relazione i dati del traffico a quelli sulle conseguenze per la salute dei cittadini.Questa arteria doveva essere realizzata già dal 2004, i fondi erano stati stanziati, poi non se ne fece più nulla, anche perl'opposizione del Comune di Casalino e di una parte della popolazione. I componenti del Comitato pro tangenziale ribadiscono che loro "non sono contro nessuno", anzi vogliono tutelare, con la realizzazione dell'arteria, la salute dei cittadini, la sicurezza, la qualità della vita e combattere la svalutazione degli immobili.