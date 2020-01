Formigliana: uomo trasportato in camera iperbarica

Un uomo di 70 anni residente a Formigliana è stato sottoposto a un trattamento oti (ossigeno terapia iperbarica) in emergenza nella Casa di Cura I Cedri di Fara Novarese nella prima mattinata di stamattina, giovedì 16 gennaio.La causa è stata una intossicazione accidentale da monossido di carbonio nella propria abitazione.L'uomo, nel corso della notte si è recato al Pronto soccorso dell'ospedale di Vercelli lamentando difficoltà respiratoria, cefalea e sonnolenza; effettuati gli accertamenti del caso, gli è stata diagnosticata una intossicazione da CO ed è stato trasferito al Centro iperbarico per lo specifico trattamento.Al termine il paziente è stato ricondotto al Dea del Sant'Andrea per il prosieguo delle cure del caso.