Non sono ancora chiare le cause che, lunedì alle 8.20, hanno portato all'incendio di una canna fumaria in via Circonvallazione a Borgo d'Ale. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e dell’autoscala del comando provinciale di Vercelli. I pompieri hanno così impedito alle fiamme di espandersi al tetto.