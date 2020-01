Vercelli: ruba una bicicletta in stazione, denunciato

La Polizia Ferroviaria di Vercelli è intervenuta nel piazzale antistante la stazione ferroviaria del capoluogo, dopo la segnalazione da parte di un viaggiatore che due persone stavano rimuovendo una bicicletta dalla rastrelliera, rompendone la catena con un seghetto.Grazie alla descrizione fornita, gli operatori Polfer hanno rintracciato uno degli autori del furto lungo i binari, con la bicicletta al seguito, intento ad attendere un treno per darsialla fuga.Accompagnato negli uffici della Polizia Ferroviaria per ulteriori accertamenti il giovane, un cittadino rumeno, è stato sottoposto ad accertamenti da cui è risultato avere a carico precedenti di Polizia per reati specifici. Gli agenti hanno ispezionato il luogo del furto e hanno trovato un seghetto ed il cavo di sicurezza, tranciato, con ancora il lucchetto attaccato.Il ragazzo, che presentava lievi escoriazioni alla mano destra dovute all’utilizzo dell’attrezzo da scasso, non ha saputo giustificare il possesso della bici ed è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto aggravato in concorso e porto di oggetti atti ad offendere, mentre il seghetto e la bicicletta sono stati sequestrati.