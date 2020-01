Parole choc del patron di Eternit: 'Odio gli italiani'

″Dentro di me provo odio per gli italiani”.È bufera nei confronti di Stephan Schmidheiny, imprenditore svizzero ed ultimo proprietario di Eternit, per delle frasi dette qualche mese fa al quotidiano svizzero “Nzz am Sonntag”. La Stampa riprende, oggi (venerdì 24 gennaio), le parole del magnate. Schmidheiny è accusato dell’omicidio volontario di 392 operai di Casale Monferrato. Nelle prossime ore è attesa la decisione del giudice per l'udienza preliminare, Fabrizio Filice, sul rinvio a giudizio o meno dell'imprenditore.“Dentro di me provo odio per gli italiani e io sono il solo a soffrire per questo - sono altre dichiarazioni di Schmidheiny - Non ho intenzione di vedere una prigione italiana dall’interno". E poi, fra le altre cose, ha aggiunto: "Quando oggi penso all’Italia, provo solo compassione per tutte le persone buone e oneste che sono costrette a vivere in questo Stato fallito”.