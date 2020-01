Livorno Ferraris: schianto all'alba, auto nel fosso

Non sono ancora chiare le cause che, questa mattina (domenica 26 gennaio), hanno portato all'incidente l'ungo la strada provinciale numero 7.Una Fiat 600 è finita nel fosso che costeggia la carreggiata. La conducente è rimasta incastrata fra le lamiere. Immediato è stato l'intervento dei vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris che l'hanno estratta dal veicolo. La signora, residente in provincia di Alessandria, è stata poi trasportata dagli uomini del 118 al Pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea di Vercelli.Sono interventi anche i carabinieri di Cigliano che, nelle prossime ore, ricostruiranno la dinamica dello schianto.