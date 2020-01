Cade in un dirupo: escursionista piemontese muore in Liguria

È caduta in un dirupo. Ha colpito diverse rocce. È morta così, domenica pomeriggio, un'escursionista piemontese di 63 anni. La tragedia si è consumata lungo un sentiero che da Sant'Anna di Lerca porta ad Arenzano in Liguria."Eravamo a metà dell'escursione. Il sentiero era facile, su muretti a secco e largo - racconta un compagno di escursione -. Non c'era ghiaccio o altro". A quanto si apprende, la donna ha perso l'equilibrio ed è precipitata in una scarpata. Immediato l'allarme ai soccorsi. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Cuneo con un elicottero, i tecnici del soccorso alpino e speleologico della Liguria. Purtroppo per la sessantenne non c'era più nulla da fare.