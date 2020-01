Un incendio si è sviluppato, questa sera (martedì 28 gennaio), in una cantina in corso Nuova Italia all'angolo con via de Rege Como a Santhià. Immediato è stato l'intervento, intorno alle 18.45, dei vigili del fuoco del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e dei volontari di Santhià. Le fiamme interessavano un’esigua quantità di immondizia. I pompieri hanno quindi provveduto a spegnere il rogo e alla ventilazione dei locali. Non si registrano particolari danni.