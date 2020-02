Da Ciccio il contest della pizza con i Campioni del Mondo

Profumi e sapori territoriali, leggerezza e digeribilità dell’impasto: le 'carte' vincenti del maestro pizzaiolo Angelo Ranieri. Il campione del mondo è fra i protagonisti (della giuria) al contest che si sta svolgendo oggi, lunedì 3 febbraio, al ristorante Da Ciccio di Caresanablot in occasione dei 60 anni di attività."Il riconoscimento dell'Unesco, che nel 2017 ha inserito l'arte dei pizzaioli fra i patrimoni dell'Umanità, è molto importante. Ora, però, bisogna rispettare proprio quell'arte - dice - Oggi ci sono persone che dopo due, tre settimane di corso vogliono già essere maestri pizzaioli. Io non mi definisco tale: nonostante faccio questo lavoro da 40 anni e nonostante abbia imparato questo mestiere da mio nonno prima e da mio papà dopo. E ancora oggi, dopo questo percorso, vado ancora a scuola".Ranieri parla proprio "della cura, della precisione che ci va negli impasti per realizzare una vera pizza napoletana: quante sono le ore di lievitazioni, per esempio, quant'è il rapporto acqua/farina in base al peso. Insomma: non si può improvvisare nulla". Il campione del Mondo infine sottolinea come "è la cura del particolare che fa la differenza, è la qualità del prodotto che permette o meno il raggiungimento di determinati obiettivi". Ma qual è la pizza preferita del Campione del Mondo? "Semplice, la classica margherita: mozzarella fior di latte, pomodoro e basilico".Il contest, al ristorante Da Ciccio, andrà avanti per tutta la giornata. Gli altri giudici sono Massimo Del Mestre, Alfonso Di Marzo, Paolino Buca e Giorgio Nazir. Dalle 19 alle 22 la famiglia Buonocore invita le persone alla degustazione gratuita delle pizze vincitrici.