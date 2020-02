Schianto a Crescentino: una persona portata in ospedale

Non sono ancora chiare le cause che, questa mattina (sabato 8 febbraio), hanno portato all'incidente in frazione Cascinotti a Crescentino. A quanto si apprende, intorno alle 11.30, sono rimaste coinvolte due automobili. Una Peugeot, a causa dell'impatto, è finita contro un palo dell'illuminazione pubblica. Il conducente è stato trasportato all'ospedale dagli uomini del 118. Le sue condizioni non sono fortunatamente gravi. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri che, nelle prossime ore, ricostruiranno la dinamica dell'incidente.