A Balocco la storia del manager che ha salvato la Fiat e conquistato la Chrysler

"Sergio Marchionne storia del manager che ha salvato la Fiat e conquistato la Chrysler".È il titolo del libro edito da Rubbettino che sarà presentato questa sera (martedì 11 febbraio) alle ore 21 nel salone polivalente di Balocco (via Roma 8). Si tratta di una biografia della vita di Marchionne scritto da Luca Ponzi, direttore del Tg regionale Liguria, che sarà presente alla serata e dialogherà con il sindaco Gian Mario Morello. Moderatore dell'incontro sarà il direttore del giornale La Sesia, Roberto Ponte.Marchionne nella sua lunga e importante carriera dal 2004 fino al 2018 è stato amministratore delegato di Fiat Chrysler Automobiles (Fca) e Balocco ha rappresentato per lui uno dei luoghi 'simbolo'. Nel 2004, proprio nel paese della Baraggia, ha iniziato il suo piano industriale e il 1° giugno del 2018 ha terminato il suo mandato in Fiat-Fca. Marchionne a maggio 2015 aveva presenziato all'inaugurazione della "Strada provinciale 60 Umberto Agnelli" che porta al Proving Ground Fca.