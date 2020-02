Non sono ancora chiare le cause che, questa sera (giovedì 13 febbraio), hanno portato all'incidente a Greggio. A quanto si apprende, un'automobile si è schiantata contro lo spartitraffico all'uscita del casello dell'autostrada Torino-Milano. A causa dell'impatto è rimasto ferito un ragazzo di 26 anni. Secondo le prime informazioni, non avrebbe fortunatamente riportato gravi conseguenze.