San Germano sotto choc: muore a 29 anni

Scende dall’automobile per controllare i danni di un piccolo incidente. Viene investito e ucciso. È accaduto questa mattina, venerdì 14 febbraio, lungo l’autostrada Torino-Milano all’altezza di Settimo. La tragedia si è consumata poco dopo le 6.La vittima è Fabio Costantino, 29 anni residente a San Germano. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo stava viaggiando in direzione Milano a bordo della sua 500L. Ad un tratto avrebbe tamponato un’Alfa Romeo 147 poco dopo lo svincolo di Settimo. Il 29enne è quindi sceso dal veicolo per controllare eventuali danni. A quel punto è arrivata una Volkswagen Polo, condotta da una ragazza, che lo ha travolto.Immediato ma purtroppo inutile l'intervento degli uomini del 118. A causa dell'incidente sono rimaste ferite in modo lieve altre due persone. Lungo quel tratto di autostrada, che è rimasto bloccato per circa quattro ore, sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Torino Stura. Le indagini per ricostruire la dinamica della tragedia sono affidate agli agenti della polizia stradale di Novara Est.La tragedia ha portato alla temporanea chiusura del tratto tra le uscite di Settimo e Volpiano (in direzione di Milano).