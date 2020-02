Vercelli, meteo: ma quale inverno! Temperature (ancora) a 17 gradi

Non c'è traccia dell'inverno. Anche questo fine settimana sarà infatti caratterizzato da un clima primaverile."La rimonta di un promontorio di alta pressione sul bacino del Mediterraneo garantisce condizioni di tempo stabile e soleggiato - confermano gli esperti di Arpa - Sono attese giornate di cielo ben soleggiato con temperature e zero termico decisamente al di sopra della media del periodo". I tecnici dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale anticipano anche che "un modesto peggioramento è atteso per lunedì quando il transito di un'onda depressionaria atlantica apporta qualche nube e pioggia sparsa sulle zone montane".Per il weekend la colonnina di mercurio, a Vercelli, arriverà fino ai 17 gradi. Le minime si attesteranno invece intorno allo 0.