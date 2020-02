Vercelli: secondo caso sospetto di Coronavirus

C'è il secondo caso sospetto di Coronavirus a Vercelli. La conferma ufficiale è stata data alle 16.06 di oggi (venerdì 21 febbraio) dall'Azienda sanitaria locale. Si tratta di un uomo (età e generalità non sono ancora state rese note). I campioni delle analisi sono già stati inviati all'ospedale Molinette di Torino nella struttura diretta dalla professoressa Rossana Cavallo. I risultati arriveranno in serata.Il soggetto viene, prima, isolato al Pronto soccorso. Viene subito allertato il reparto di Malattie infettive. Al paziente vengono fatti i prelievi del sangue, nasali e a livello della faringe. Viene anche sottoposto a una radiografia. Dopodiché viene portato in reparto "tramite un percorso già studiato che non consente contatti con altre persone" come ha spiegato, su La Sesia in edicola oggi, il primario Silvio Borrè. Poi c'è il posizionamento in una camera a pressione negativa: ovvero stanze in cui è garantita la circolazione nell’aria, ma viene impedita la fuoriuscita di microrganismi."Il Coronavirus ha lo stesso tasso di mortalità dell’influenza - ha rimarcato Borrè, uno degli esperti più conosciuti e apprezzati del settore - La stessa influenza per cui abbiamo un vaccino. Lo stesso vaccino che, però, non viene ancora sfruttato dalla totalità della popolazione. Per questo è importante ribadire l’importanza di assumerlo, per questo è fondamentale proseguire nelle campagne di informazione e sensibilizzazione".L’Azienda sanitaria locale invita le persone che hanno viaggiato 'in aree a rischio della Cina', due settimane prima della comparsa di febbre e tosse, a rivolgersi prima al medico di famiglia. Sarà lui, in caso di dubbi, a contattare immediatamente il reparto di Malattie infettive. A sua volta, lo staff del dottor Borrè capirà se ricoverare immediatamente il paziente in ospedale oppure fornire un’immediata consulenza a domicilio. "In condizioni di assenza di epidemia locale, il sospetto non è giustificato se manca la verifica di una esposizione concreta: la visita recente di un Paese in cui vi è diffusione o contatto con un malato - conclude il direttore sanitario dell’Asl, Arturo Pasqualucci - A meno di indicazioni differenti, un caso dovrebbe essere escluso se una diagnosi alternativa può spiegare pienamente la malattia".Era stata dimessa ieri, giovedì (20 febbraio), la donna considerata il primo caso sospetto di Coronavirus a Vercelli secondo i parametri dell'Organizzazione mondiale per la sanità. Si tratta di una trentenne che era rientrata, da circa otto giorni, da un viaggio in Cina in una provincia vicino al focolaio. Fortunatamente gli esiti sono stati negativi e la paziente è stata rimandata a casa con la diagnosi di raffreddore.