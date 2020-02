Coronavirus: primo caso accertato a Torino

Primo caso di Coronavirus in Piemonte. La notizia è stata rilanciata, in questi minuti, sia da La Repubblica (articolo qui ) sia da SkyTg24 (diretta qui ).I test sono stati eseguiti, nelle scorse ore, all'ospedale Amedeo di Savoia di Torino e hanno dato esito positivo. Si tratterebbe di un uomo 40 anni che avrebbe avuto contatti con i casi della Lombardia. A quanto si apprende, la sua famiglia è stata messa in quarantena.Secondo Repubblica i sintomi per ora sarebbero molto blandi.Il governatore Alberto Cirio ha confermato la positività al test, spiegando che ci sarebbero una quindicina di casi in fase di accertamento nella nostra regione.Fino a oggi (sabato 22 febbraio) tutti i test eseguiti sia al laboratorio di microbiologia delle Molinette sia a quello dell'Amedeo di Savoia erano risultati negativi: compresi i due provenienti da Vercelli (leggi qui qui ).Nella sede della Regione Piemonte si è già riunita l'unità di crisi. "Continuamo a monitorare la situazione, ma ovunque sul territorio sono stati già attivati tutti i protocolli sanitari previsti a livello nazionale e internazionale per garantire la sicurezza di ognuno di noi" ha scritto, sulla sua pagina di Facebook, il presidente Alberto Cirio.