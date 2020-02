Vercelli: rinviato il derby fra Pro e Novara

Il derby fra Pro Vercelli e Novara, in programma domani sera (lunedì 24 febbraio) allo stadio Silvio Piola, è stato ufficialmente rinviato a data da destinarsi. La comunicazione ufficiale è arrivata, pochi minuti fa, dalla Lega Pro. "In merito ai prossimi turni di campionato, lunedì, dopo aver valutato le ordinanze delle autorità competenti, verranno assunti i conseguenti provvedimenti in ordine al rinvio delle gare delle società che dovranno disputare il turno nelle regioni oggetto di dette ordinanze" aggiunge la nota.