Sono fortunatamente negativi i test per il Coronavirus su un vercellese che, lunedì sera, era stato trasportato, dagli uomini del 118, al Pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano in provincia di Biella. A quanto si apprende, sarebbe entrato in contatto con residenti a Codogno: uno dei centri nella zona rossa della Lombardia.Intanto - comunicano dall'Azienda sanitaria locale - si attendono gli esiti dei tamponi effettuati su altri due vercellesi. Gli altri sono fortunatamente tutti negativi.