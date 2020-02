Coronavirus, Regione valuta la proroga dei divieti: cosa sappiamo

Cosa succederà in Piemonte a partire da domenica 1° marzo quando scadranno i dieviti per il contenimento dell'emergenza Coronavirus? Le scuole riapriranno? E i teatri? E le chiese? E le biblioteche? Si potrà tornare a organizzare manifestazioni all'aperto? Sono le domande che, in queste ore, circolano con maggiore insistenza fra i cittadini.Ma qual è la situazione? Ecco cosa sappiamo.Da una parte c'è l'assessore alla Sanità, Luigi Icardi, che è uscito allo scoperto: "È ragionevole pensare che le misure restrittive per contenere il virus, stante la situazione non tanto piemontese, ma confinando noi con la Lombardia, potrebbero essere prorogate" sono le parole riportate da La Stampa. Dall'altra ci sarebbe il presidente della Regione, Alberto Cirio, che non è così convinto di firmare la proroga dei divieti. In mezzo c'è il numero dei contagiati in Piemonte che per ora (ore 16.21 di mercoledì 26 febbraio) è fortunatamente fermo a tre.Quindi?Quindi, a oggi, è impossibile fare previsioni certe. C'è chi sostiene, però, che siano più alte le possibilità di una proroga per i diveti già in atto. La decisione definitiva sarà presa venerdì.