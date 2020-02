Coronavirus: controlli su 10 casi in Piemonte

L’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Icardi, sta organizzando il rientro dei 32 astigiani ospiti di un albergo di Alassio che sono stati esposti al contagio di Coronavirus. Dalla cittadina ligure, una volta disponibili i risultati del test, organizzerà il rientro in Piemonte di tutti i corregionali, suddivisi in tre categorie: i negativi verranno posti in isolamento fiduciario domiciliare; i casi positivi, se asintomatici, verranno posti in isolamento domiciliare; se sintomatici, si valuterà se necessiteranno di un ricovero ospedaliero o se sia sufficiente l’isolamento a domicilio.Sono risultati positivi al test d altre cinque persone facenti parte del gruppo degli astigiani che sono stati ospitati presso l’hotel di Alassio dal 4 al 18 febbraio. Salgono quindi a 11 i casi riscontrati in Piemonte, di cui 1 confermato e 10 probabili.