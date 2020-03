La comunità cinese dona materiale sanitario al Piemonte

CORONAVIRUS, LA COMUNITA’ CINESE DONA MATERIALESANITARIO AL PIEMONTE – IL PLAUSO DELLA REGIONE ESPRESSODALL’ASSESSORE REGIONALE ALLA SANITA’L'Associazione nuova generazione italo cinese, a nome dell’Associazione Wenzhounesi Uniti nel mondo e Giovani Wenzhounesi, ha consegnato e donato all'Unità di Crisi della Regione Piemonte, 6.000 guanti monouso, 1.900 mascherine 3M, 660 occhiali protettivi e 30 tute monouso.Il materiale è stato consegnato alla Centrale operativa 118 di Grugliasco: dalla Regione e dall'Unità di crisi il grazie ai wenzhounesi in Italia e nel mondo il sostegno in un momento di emergenza.questo particolare momento di emergenza sanitaria.Si tratta, così è stato annunciato, di un primo lotto di materiale, a cui seguiranno altre donazioni delle stesse associazioni, anche per altre regioni italiane in difficoltà.