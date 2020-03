Positivo al Coronavirus: paziente in terapia intensiva al Sant'Andrea

È ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Sant’Andrea il primo paziente vercellese positivo al I° test per Coronavirus.È un uomo di mezz’età, residente a Valduggia, che attualmente presenta i sintomi della polmonite. Nei prossimi giorni arriveranno i risultati delle controanalisi che confermeranno (o meno) il contagio da Covid-19. A quanto si apprende, il ricovero in terapia intensiva si è reso necessario perché il paziente fatica a respirare autonomamente. I suoi familiari si trovano in isolamento a casa e stanno bene.Ma come sarebbe arrivato il Covid-19 in Valsesia? La causa non è ancora stata individuata. Secondo le indiscrezioni, il paziente per ragioni di lavoro potrebbe aver incontrato persone (magari rappresentanti) provenienti dalle zone in cui si sono sviluppati i focolai del contagio.