Coronavirus, Vercelli: allestita nuova Rianimazione con 12 posti letto

L'ospedale Sant'Andrea di Vercelli sarà potenzianto con un nuovo reparto di Rianimazione che avrà 12 posti letto. È una delle misure, confermate direttamente dalla Regione Piemonte, per il piano di contenimento dell'emergenza Coronavirus. L'attuale Rianimazione ha 8 posti letto.Il progetto dell'assessorato alla Sanità, illustrato oggi pomeriggio (mercoledì 3 marzo), è chiaro: incrementare la tipologia di reparto che si posizionerà in una palazzina adiacente a 11 posti delle Malattie infettive.La Rianimazione di Vercelli è stato identificata come centro di riferimento del quadrante per l’emergenza Coronavirus. Gli otto posti del reparto di Rianimazione sono infatti a disposizione per i possibili casi di Covid-19 di questo territorio. La scelta è ricaduta sul Sant’Andrea anche perché dotato di un reparto di Malattie infettive strutturalmente all’avanguardia, che può essere utilizzato dedicando anche solo una parte completamente isolata al Coronavirus.Tutte le camere sono a pressione negativa e garantiscono quindi il massimo contenimento degli eventuali patogeni. Dunque: il Sant’Andrea è pronto a contenere qualsiasi tipo di emergenza. "Tutto il personale, con la consueta tranquillità, sta affrontando l’emergenza dimostrando professionalità e abnegazione lavorando a pieno regime - informa il primario, Silvio Borrè - C’è un senso di appartenenza davvero ammirevole".Intanto l'ultimo bollettino, diramato alle 17, parla di 56 casi positivi al primo test sul Coronavirus in Piemonte. Di questi: 13 sono ricoverati con sintomi, tre sono in terapia intensiva, 40 in isolamento totale. Nella nostra Regione sono stati anche eseguiti 458 tamponi.