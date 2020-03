Coronavirus, Piemonte: tre contagi al Politecnico di Torino

Emergenza Coronavirus in Piemonte: ci sono tre contagiati al Politecnico di Torino tra studenti iscritti e docenti. La notizia è stata comunicata direttamente dal rettore, Guido Saracco."Tutti sono in isolamento secondo disposizioni di norma e sono in buono stato di salute" ha poio informato lo stesso Saracco. "Due di loro si trovano in quarantena a Torino mentre il terzo è in isolamento all’estero dove gli è stato rilevato il virus" ha poi aggiunto. Il rettore ha anche rivelato che "si tratta di casi provenienti da focolai esterniche non hanno partorito ulteriori contagi". Saracco quindi spiega che "anche se la situazione è sotto controllo ci vuole molta cautela, soprattutto perché siamo un ateneo che ha più di 6.000 stranieri e oltre 1. 200 studenti provenienti dalle regioni cluster del virus (Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, ndr). Noi stiamo frenando una situazione seria ma non siamo preoccupati".L'ateneo ha infine annunciato che per tutta la prossima settimana gli uffici e le aule saranno chiusi per precauzione.