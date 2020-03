'Vi rendiamo immuni al Coronavirus': maxi operazione della Finanza

Garantivano l'immunità al Coronavirus: 14 imprenditori italiani sono stati denunciati dalla Guardia di Finanza di Torino al termine di una maxi operazione che ha coinvolto l'intero territorio nazionale: da Cosenza a Napoli, da Foggia a Rimini, passando per Salerno, Caserta, Modena, Cagliari, Campobasso, Mantova e Macerata.Ionizzatori d’ambiente, mascherine, tute, guanti protettivi, prodotti igienizzanti, occhiali, kit vari, facciali filtranti, copri-sanitari, integratori alimentari... Insomma: di tutto un po’ il cui utilizzo da parte dei consumatori, almeno è quello che è stato pubblicizzato, poteva garantire l’immunità totale dal Covid-19. E anche in questo caso i prezzi alla vendita per ogni singolo articolo hanno raggiunto le migliaia di euro.La Guardia di Finanza di Torino, coordinata dai magistrati Vincenzo Pacileo e Alessandro Aghemo, ha quindi identificato e denunciato 14 imprenditori, tutti italiani, responsabili di frode in commercio. Rischiano ora fino a 2 anni di reclusione.Non solo.I militari delle Fiamme Gialle, chiudendo il 'cerchio' intorno a questa prima fase investigativa, hanno denunciato le 16 società coinvolte per la responsabilità amministrativa derivante dalla commissione dei reati. Le sanzioni e le pene sono severissime: si va infatti dalla confisca del profitto ottenuto, alla revoca delle licenze, sino al divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione.