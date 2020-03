Coronavirus, Piemonte: 'Grande azione per le famiglie'

"Stiamo lavorando a una grande azione che possa aiutare le famiglie e le imprese che, in questo momento, si trovano nella difficoltà". Alberto Cirio, presidente del Piemonte, fa così il punto sull'emergenza economica e sociale innescata dal Coronavirus.Il governatore ha parlato al termine di una giornata, quella di ieri (giovedì 5 marzo), in cui il numero dei contagi da Covid-19 è salito a 108 e si è anche registrato il secondo decesso. "L'obiettivo è essere pronti con misure economiche forti" ha ribadito Cirio che presenterà questo lavoro oggi dopo una video conferenza con i sindaci dei capoluoghi piemontesi e i Prefetti."Abbiamo lavorato soprattutto a leggere, studiare e approfondire il decreto del presidente del Consiglio dei ministri, che disciplina la vita fino al prossimo 3 aprile attraverso una serie di restrizioni. Siamo andati ad approfondirle e verificarle per predisporre una circolare che preveda chiarimenti sulle limitazioni".