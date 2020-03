Coronavirus, Piemonte: oltre 30 medici in quarantena

Emergenza Coronavirus: in Piemonte una trentina di medici è in quarantena. Lo conferma l'Ordine dei medici di Torino: "Si tratta prevalentemente di dottori ospedalieri che per primi hanno preso in carico i malati". Poi il campanello di allarme: "Il numero sta progressivamente aumentando e con tutta probabilità è destinato a crescere nelle prossime ore: un segno evidente di una insufficiente protezione individuale".Per questo l'Ordine ricorda come "è prioritario proteggere tutto il personale sanitario che lavora a contatto con i pazienti. Invitiamo i colleghi a fare riferimento a noi segnalandoci carenze e difficoltà. Ringraziamo i medici per quanto stanno facendo per la salute di tutte le persone".