Coronavirus: le prime misure economiche della Regione

Mutuo sospeso per 1.000 aziende piemontesi fino a 110 milioni di euro, sbloccati subito 200 milioni di contributi per l'economia e le imprese che stanno aspettando pagamenti dalla Regione.E poi: l'istituzione di un fondo di garanzia da 53 milioni di euro per garantire le imprese nei confronti delle banche nelle richieste di fidi e l'apertura di un conto interessi per pagare appunto gli interessi delle imprese nei confronti delle banche.Sono i primi interventi economici annunciati dalla Regione Piemonte nel corso di una conferenza stampa tenutasi nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 6 marzo.“Attendiamo le misure annunciate per martedì 10 dal governo – ha detto il presidente Cirio – sulla cassa integrazione in deroga, soprattutto per i settori del commercio e del turismo. Le richieste sono quelle di estenderla anche alle aziende con meno di 6 dipendenti incluse quelle a titolare unico, e alle cooperative e mense che operano nel mondo della scuola. Coprirebbe fino all'80% dello stipendio almeno per due mesi in via sperimentale”.L'assessore alla sanità Icardi ha affermato che i positivi al primo tampone sono attualmente 144, di cui 34 in rianimazione (che occupano il 50% dei posti attualmente disponibili in regione) e 3 morti.Icardi ha annunciato l'assunzione di “centinaia di medici, specializzandi e operatori sanitari”.Il presidente Cirio ha anticipato che la Regione stanzierà 7 milioni di euro per rilanciare, una volat terminata l'emergenza, l'immagine del Piemonte nel mondo. “Abbiamo chiesto ai grandi brand piemontesi di 'prestarci' i loro migliori comunicatori”, ha detto. Inoltre, ha proseguito Cirio, il Piemonte ha intenzione di integrare e allargare la quota voucher che lo Stato stanzierà per le famiglie in difficoltà a causa della chiusura delle scuole.