Coronavirus: le controanalisi si faranno in Piemonte

"Finalmente. La conferma finale di positività non si farà più con controanalisi allo Spallanzani a Roma, ingolfato, ma in un Centro Regionale".Il post di Alessandro Stecco, presidente della Commissione sanità della Regione, arriva a integrazione delle parole dell'assessore alla sanità Luigi Icardi, che lo aveva preannunciato nel pomeriggio di oggi, venerdì, nel corso di una conferenza stampa."La velocità di queste conferme è fondamentale anche per 'liberare' prima dai confinamenti i possibili contatti di soggetti che non risultano poi malati. Il tampone infatti ha falsi negativi , e falsi positivi", commenta Stecco.