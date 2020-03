Coronavirus, la Regione teme un ceppo piemontese

La Regione teme un ceppo piemontese del Coronavirus."È come se la catena si fosse spezzata, lo abbiamo subito comunicato al governo" conferma l'assessore alla Sanità. "In questi casi - rivela Luigi Icardi - l'Esecevutivo può decidere di considerare 'zona focolaio' e dichiararla zona gialla". L'apprensione - come riportato anche dall'edizione torinese de La Stampa di oggi (sabato 7 marzo) - ruota intorno a a circa 15 tamponi. Per loro non si è infatti riusciti a ricondurre il ceppo del Coronavirus a quello della Lombardia.Il bollettino, aggiornato a ieri sera, parla intanto di cinque decessi e di 166 persone positive al test per il Covid-19. Tretacinque pazianti si trovano nei reparti di Terapia intensiva (sei delle quali all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli). Gli ultimi decessi sono avvenuti negli ospedali della provincia di Alessandria: un uomo di 77 anni e un uomo 78 anni. Il Piemonte è poi preoccupato anche da un altro dato: la Regione ha 64 posti disponibili nelle Terapie intensive e il 50%, come confermato dall'assessore alla Sanità, è già stato occupato.In questi territori sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive. Il decreto, approvato nei giorni scorsi dal Governo di Giuseppe Conte, consente però lo svolgimento delle competizioni a porte chiuse. Sono sospese le manifestazioni di carattere 'non ordinario' comprese quelle culturali, ludiche, sportive e religiose (cinema, teatri, discoteche...). L'apertura dei luoghi di culto sarà condizionata all'adozione di misure organizzative per evitare assembramenti di persone. Le scuole di ogni e grado resteranno chiuse. I concorsi pubblici sono sospesi. Bar e ristoranti potranno espletare i servizi a condizione di servire solo clienti con il posto a sedere e gli avventori dovranno restare a un metro di distanza. Ci sarà una limitazione dell'accesso dei visitatori alle strutture di degenza.Nelle province di Bergamo, Lodi, Piacenza e Cremona (dove il contagio è numericamente superiore a quello attuale del Piemonte) è prevista la chiusura nel fine settimana dei grandi centri commerciali. In Lombardia e nella provincia di Piacenza - dov'è tutt'ora in corso il regime di 'zona gialla' - sono anche chiuse palestre, centri sportivi e termali.