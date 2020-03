Coronavirus: Giustizia ferma fino al 31 maggio

Mentre la Regione teme un ceppo piemontese del Coronavirus (leggi qui ), il Governo dà il via libera alla prima 'sospensione feriale' di 15 giorni per tribunali e procure in attesa delle nuove misure per contenere il contagio. Queste ultime si protrarranno poi, salvo ulteriori disposizioni frutto dell'evoluzione del contagio, fino al 31 maggio.È la decisione presa nel Consiglio dei ministri che si è protratto nella notte fra venerdì 6 e sabato 7 marzo. "Dal 23 marzo sarà poi possibile per i vertici degli uffici giudiziari rinviare le udienze non urgenti. Non sono da escludere anche le videoconferenze per le udienze" anticipa il Guardasigilli, Alfonso Bonafede. Come riporta La Repubblica (leggi qui ), il capo dell'ufficio giudiziario avrà poi la facoltà di sospendere, appunto, fino al 31 maggio le attività (e quindi le udienze per i reati non gravi).Il decreto prevede lo stop in caso di "emergenze epidemiologiche certificate". Non si applica alle udienze per le dichiarazioni di adottabilità, per i minori stranieri non accompagnati, quelli allontanati dalla famiglia e per alcuni tipologie di udienze di convalida dell'arresto o del fermo. Il ministro Bonafede ricorda infine come "in una situazione di emergenza, il mondo della Giustizia deve essere compatto".