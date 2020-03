Coronavirus - Il Vercellese 'chiuso': Ingressi e uscite solo per motivi gravi

Per fermare il contagio da Coronavirus il Governo chiude il Vercellese, altre quattro province del Piemonte, l'intera Lombardia e poi anche Padova, Treviso e Venezia. La svolta è arrivata nella notte fra sabato 7 e domenica 8 marzo. La nostra subirà quindi profondi cambiamenti (almeno) fino al 3 aprile. Qui le parole del Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.Nel provvedimento, "che contiene misure mai viste nella storia repubblicana" com'era state definite dal sito Open , viene stabilita una "zona di sicurezza" dove sono previste limitazioni strettissime. In particolare:e dianche. Previsto uno stop ai concorsi pubblici ad esclusione di quelli per il personale sanitario (e di quelli telematici).e dovranno mantenere l’obbligo di distanza di un metro altrimenti l’attività sarà sospesa. Viene poi sottolineato come bisogna "o situazioni di emergenza".A chi manifesta una "sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C si raccomanda fortemente di rimanere a casa e contattare il proprio medico, limitando da subito tutti i contatti sociali". E ancora. Sono sospesi i congedi ordinari del personale sanitario e tecnico, nonché del "personale le cui attività siano necessarie a gestire le attività richieste dalle unità di crisi costituite a livello regionale".Per quanto riguarda le attività commerciali "dovranno rispettare la distanza di un metro per i clienti altrimenti scatterà la sanzione: se non riescono per motivi strutturali dovranno chiudere".L’accesso di parenti e visitatori a ospedali, hospice, strutture residenziali per anziani, pronto soccorso è "limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura".. I luoghi di culto potranno restare aperti, purché siano in grado di garantire che non ci siano "assembramenti di persone". Sono infine sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina.