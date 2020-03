Coronavirus: 'In arrivo misure mai viste nella storia repubblicana'

"Chi ha potuto leggere la bozza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che questa sera (sabato 7 marzo) è sul tavolo di Giuseppe Conte, lo descrive come il provvedimento più drastico mai deciso nella nostra storia Repubblicana".Il sito Open (leggi qui ) introduce così quanto potrà avvenire soprattutto nel Nord Italia, nelle prossime ore, per cercare di contenere l'emergenza Coronavirus. L’ingresso e l’uscita in Lombardia e in alcune province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte sarà infatti consentito solo per motivi "gravi e indifferibili" di lavoro o di famiglia.Le restrizioni dovrebbero restare in vigore almeno fino al 3 aprile e le province interessate sono: Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria e Asti.