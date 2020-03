Coronavirus: Quello che c'è da sapere sui divieti a Vercelli

Per fermare l'epidemia di Coronavirus il Governo chiude il Vercellese, altre quattro province del Piemonte, l'intera Lombardia e poi anche Padova, Treviso e Venezia. La storica svolta arriva nella notte fra sabato 7 e domenica 8 marzo. La nostra vita subirà radicali cambiamenti fino a venerdì 3 aprile.Scopriamo insieme il documento firmato dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.che per gli spostamenti motivati da(motivi di salute).una sintomatologia da infezione respiratoria e(maggiore di 37,5° C)e di limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante. Sono sottoposti aovvero risultati positivi al virusin tutta Italia le, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi ma aperti al pubblico, quali grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati.In queste aree potranno arrivare i treni e gli aerei, ma i viaggiatori dovranno comunque dimostrare di avere le "esigenze lavorative indifferibili o gravi motivi di emergenza".. Chiusi gli impianti sciistici. Le altre attività motorie si potranno svolgere all’aperto a condizione che sia possibile consentire il rispetto della distanza interpersonale di un metro.di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Consentito solo lo svolgimento degli eventi e competizioni all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, senza la presenza di pubblico.. Nei giorni feriali, deve comunque essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Questo tipo di limitazione non vale per farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari, per cui vale comunque la regola della distanza di sicurezza.