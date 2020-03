Coronavirus: 'Piemontesi, evitiamo una situazione disastrosa'

Per fermare l'epidemia di Coronavirus il Governo chiude il Vercellese, altre quattro province del Piemonte, l'intera Lombardia e poi anche Padova, Treviso e Venezia. La storica svolta arriva nella notte fra sabato 7 e domenica 8 marzo. La nostra vita subirà radicali cambiamenti fino a venerdì 3 aprile. Leggi qui In queste ore arriva anche l'appello del presidente della Regione, Alberto Cirio (risultato positivo al Coronavirus, leggi qui ), a tutti i piemontesi: "Abbiamo la possibilità di provare tutti gli strumenti per prevenire un'ulteriore diffusione del contagio e una situazione disastrosa - ha detto senza tanti giri di parole - Rispetto a quello che è successo in Lombardia, che è in ginocchio, abbiamo una settimana di anticipo. Ecco perché abbiamo chiesto un irrigidimento delle misure: sappiamo che è un disagio per tutti, ma è commisurato alla necessità di sicurezza per le nostre famiglie, per i nostri figli e soprattutto per i nostri anziani. Rispettiamo i divieti".