Coronavirus, Piemonte: sono 355 i casi positivi

Sono 355 le persone positive al test del Covid-19 in Piemonte.Di queste, 245 sono ricoverate in ospedale, 45 in terapia intensiva e 65 in isolamento domiciliare.Sono i dati aggiornati alle ore 17.Intanto si registra il 6° decesso: si tratta, spiegano dalla Regione, di un uomo di 75 anni ricoverato all'ospedale di Alessandria "con un quadro clinico pregresso definito dai medici fortemente compromesso".le chiamate al numero verde della Regione sono salite dalle 1800 di giovedì 5 marzo alle 3800 di sabato 7.