Quello che c'è da sapere sul nuovo decreto del Governo

L'Italia è ufficialmente una zona 'protetta'.Da ieri sera (lunedì 9 aprile) e fino a venerdì 3 aprile l'intero Paese dovrà fare i conti con le misure ristrettive, ma necessarie per limitare il contagio da Coronavirus, volute dall'Esecutivo di Giuseppe Conte (leggi qui ).ogni spostamento in entrata e in uscita, quelli motivati da indifferibili esigenze lavorative o situazioni di emergenza. E avere sempre unaalle forze dell'ordine presenti ai varchi o di pattuglia sul territorio.(maggiore di 37,5° C)a casa e di limitare al massimo i contatti sociali, e contattare il proprio medico curante.per chi si trova in quarantena di lasciare la propria abitazione.di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati.dei servizi per l’infanzia e dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado, con indicazione ai presidi di approntare, se possibile, la didattica a distanza.di tutte le manifestazioni organizzate in luogo pubblico o privato, comprese le attività culturali, cinema, teatri, discoteche e sale da ballo.delle cerimonie civili e religiose, comprese quelle funebri, delle attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere e ricreativi.delle visite ai parenti ricoverati in ospedale o in casa di riposo.dell’attività di ristorazione e bar dalle 6 alle 18 a patto che il gestore faccia rispettare la distanza di un metro tra gli avventori.nelle giornate festive e prefestive delle medie e grandi strutture di vendita e dei negozi all’interno dei centri commerciali.nei giorni feriali di farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.dei luoghi di culto se viene rispettato il metro di distanza tra i fedeli.