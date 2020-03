Coronavirus, Cirio: 'Si vince solo se rimaniamo a casa'

". Tanto semplice quanto diretto è il messaggio che il presidente del Piemonte,, rivolge ai cittadini a poche ore dalla decisione del Governo di trasformare(leggi qui ).Cirio richiama al ". Per questo restiamo a casa perché il contagio lo fermiamo se evitiamo i contatti con le persone - ribadisce - Questo il Governo lo ha condiviso con noi e ringrazio il presidente Conte perché lo ha fatto in fretta. Le misure, che differenziavano l'Italia in due, la differenziazione fra le province piemontesi, che dal primo giorno avevamo trovato ingiustificata, non esiste più. Tutte le Regioni d'Italia hanno chiesto una misura unica e uguale per tutti in tutto il Paese".Cirio rimarca come ". E la gente rimane a casa solo se le regole sono uguali per tutti, perché se non lo sono, purtroppo, mi spiace dirlo, il senso di responsabilità di tante persone fa sì che queste si spostano a seconda dei divieti, a seconda delle strutture che aprono e che chiudono - sottolinea - Vengono a sciare in Piemonte perché hanno chiuso in Val d'Aosta, si spostano in Liguria dove hanno la seconda casa perché abitano in Lombardia dove ci sono le restrizioni. Spostarsi in questo modo non è senso di responsabilità".Il governatore del Piemonte sottolinea come ", che sono i nostri cari - conclude -, che dobbiamo adottare per il nostro bene e la nostra salute e che dobbiamo rispettare non solo perché c'è una sanzione se non lo facciamo, ma perché sono regole salvavita”.