Coronavirus a Vercelli i casi sono 24, 482 in Piemonte

In provincia di Vercelli ci sono 24 casi di Coronavirus. Lo conferma l'assessorato regionale alla Sanità tramite il bollettino diramato questa sera, martedì 10 marzo, intorno alle 19.30.Purtroppo si sono registrati, nel pomeriggio, anche tre nuovi decessi che porta il totale a 20. Si tratta di un astigiano di 57 anni, morto in Rianimazione all’ospedale di Asti; una donna biellese di 87 anni, morta all’ospedale di Biella e di un novarese di 84 morto al Maggiore. Queste persone, come confermato dai medici, avevano già un quadro clinico 'compromesso'.In Piemonte, le persone risultate positive al Coronavirus sono al momento 482. Gli esami in corso sono 362. Territorialmente i casi positivi sono così distribuiti: 115 a Torino, 58 ad Asti, 69 ad Alessandria, 23 a Biella, 14 a Cuneo, 24 a Novara, 24 a Vercelli e 11 nel Vco.I casi positivi provenienti da fuori regione sono 18, mentre 126 sono ancora in fase di elaborazione e attribuzione territoriale. In Rianimazione sono ricoverate 74 persone.