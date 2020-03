Coronavirus, Vercelli: 'Ragioniamo sulla chiusura delle attività'

I titolari didella Fipe Ascoma causa dell’emergenzache attanaglia l’Italia.È quanto emerso questa mattina, martedì 10 marzo, dalla riunione con i vari rappresentanti. Non ci sarà alcuna imposizione e ognuno potrà decidere in autonomia ma molti locali, tramite Facebook, hanno già annunciato un 'periodo di pausa'., essendo la strada migliore per sconfiggere il virus - spiega il direttore di Ascom Andrea Barasolo -. Al tempo stesso, non essendoci restrizioni da parte dello Stato, ognuno potrà prendere la decisione che ritiene più opportuna".- afferma Simone Musazzo, presidente dei bar di Vercelli - Questo virus non è da prendere sottogamba. Abbiamo provato ad andare avanti, ma in questa situazione crediamo sia giusto fermarsi.. La nostra è una scelta per la salvaguardia della salute nostra, dei nostri familiari, dei dipendenti e dei nostri clienti. Con questo - prosegue - non condanniamo coloro che vorranno continuare a lavorare perché ognuno fa le proprie valutazioni. Penso che sia giusto prendersi una pausa e avere fiducia nelle istituzioni,, senza rischiare che si prolunghi per altro tempo"., come conferma Germana Fiorentino, direttore di: "Mai come nelle ultime 24 ore si sta valutando l’ipotesi di chiudere. Alcuni lo hanno anche già fatto. Purtroppo aprire un negozio ha un costo e non essendoci gente in giro si rischia solamente di andare incontro a grosse perdite. Credo che- continua -. Nel frattempo aspettiamo speranzosi negli aiuti che dovrebbero arrivare da parte del Governo, garantendo la cassa in deroga anche per le aziende minori".